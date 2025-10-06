Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία "BARBARA" και κέντρο τη Στερεά Ελλάδα, κινείται βορειοανατολικά και το μέτωπο που το συνοδεύει αναμένεται να επηρεάσει το νησί το βράδυ της Τρίτης.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως σε δυτικές και βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε κυρίως καταβατικούς, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.





Αύριο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, με το ενδεχόμενο λίγων μεμονωμένων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος και κυρίως από τα μεσάνυχτα και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και σε άλλες περιοχές. Σε καταιγίδα οι άνεμοι πιθανόν να ενισχύονται και να μεταβάλλονται, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα σε προσήνεμες περιοχές παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα επικρατούν ασταθείς καιρικές συνθήκες και ενισχυμένοι νοτιοδυτικοί ως δυτικοί άνεμοι, με κατά διαστήματα τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρηθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Πέμπτη μικρή πτώση, για να βρεθεί σημαντικά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να παραμείνει ωστόσο πιο κάτω από τις μέσες τιμές για την εποχή.



Πηγή: ΚΥΠΕ