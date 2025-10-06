Αρχισε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας η διαδικασία έκδοσης στη Ρωσία, του ηλικίας 47 ετών, Ισραηλινού πολίτη Αλεξέι Καρτζγκόρ, ο οποίος συνελήφθη στο λιμάνι Λάρνακας το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, κατηγορούμενος για πειρατεία πλοίου.

Ο 47χρονος ρωσικής καταγωγής, συνελήφθη δυνάμει διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του από τη Ρωσία μέσω της Interpol.

Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη ημερομηνία για συνέχιση της διαδικασίες έκδοσης του 47χρονου την 14η Νοεμβρίου και μέχρι τότε διέταξε όπως αυτός παραμείνει υπό κράτηση.