Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον κυκλικό κόμβο του ΓΝ Πάφου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με την αστυνομία αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε γυναίκα που επιχειρούσε να διασταυρώσει το δρόμο.

H τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις ενώ η κατάσταση της υγείας της εκ πρώτης δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Διαβάστε επίσης: Κραυγή αγωνίας από μητέρα: «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»