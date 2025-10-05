Εκοιμήθη το βράδυ της Κυριακής ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος, σε ηλικία 87 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή οι Μητροπόλεις Κωνσταντίας-Αμμοχώστου και Ταμασού-Ορεινής.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου κυρός Χρυσόστομος εγεννήθη την 4ην Ιουνίου 1938 εις Παλαιομέτοχον. Το 1951 εγένετο δόκιμος της Μονής Μαχαιρά. Εφοίτησεν εις την Εμπορικήν Σχολήν Σαμουήλ και εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον. Το 1956 εχειροτονήθη Διάκονος. Εσπούδασεν εις την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξ ης απεφοίτησε το 1966, και εις την Θεολογικήν Σχολήν του αυτού Πανεπιστημίου, εξ ης απεφοίτησε το 1970.

Επιστρέψας εις Κύπρον εχειροτονήθη την 7ην Ιουνίου 1970 Πρεσβ. και προεχειρίσθη εις Αρχιμανδρίτην και Πρωτέκδικον της Μονής Μαχαιρά.

Την 24ην Οκτωβρίου 1973 εξελέγη διά βοής Μητροπολίτης Κιτίου και την 26ην Οκτωβρίου του αυτού έτους εχειροτονήθη εις Επίσκοπον, εγκαθιδρυθείς αυθημερόν.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατά τη δεύτερη του έτους τακτική συνεδρία, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, υπό την προεδρία του τότε Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, δέχθηκε την παραίτηση από τον Μητροπολιτικό Θρόνο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου, την οποία, όπως ο ίδιος ανέφερε, υπέβαλε λόγω της μεγάλης αγάπης του προς το ποίμνιό του και της αίσθησης ότι εξασθενούν οι δυνάμεις του, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε νεώτερό του να ποιμάνει αρτιότερα το ποίμνιό του.

Όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου αποδεχόμενοι την παραίτησή του Μητροπολίτου πρώην Κιτίου κυρού Χρυσοστόμου μίλησαν επαινετικά για το έργο του και ευχήθηκαν σ’ αυτόν κάθε ευλογία από τον Θεό.