Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε, την Κυριακή, με διάταγμα δικαστηρίου, 24χρονος που συνελήφθη το Σάββατο ως ύποπτος για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, διάδοσης, απόκτησης πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία και προσφοράς ή παροχής πληροφοριών για παιδική πορνογραφία, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, με βάση πληροφορίες που λήφθηκαν μέσω Europol, εντοπίστηκαν τέσσερις διαφορετικοί λογαριασμοί σε συγκεκριμένη εφαρμογή στο διαδίκτυο, μέσω των οποίων ο χρήστης / κάτοχος των εν λόγω λογαριασμών, απέστειλε σε άλλους χρήστες υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Το Σάββατο, ο 24χρονος συνελήφθη, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο για να τύχει δικανικής εξέτασης.

Ακολούθησε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο διαμέρισμά του, κατά την οποία εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβη, και χειροποίητα τσιγάρα με κάνναβη και πλαστικός μύλος αλέσεως με ίχνη κάνναβης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ