Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό, έχασε τη ζωή του, ο 17χρονος ΑΛΙ ΤΖΑΛΑΛΟΥΝΤΙΝ, από τη Συρία, τέως κάτοικος Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 9.20 χθες βράδυ, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος στην οδό Πειραιώς στη Λεμεσό, φθάνοντας στην διασταύρωση με την οδό Σουλίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 34χρονος με συνοδηγό 42χρονη.

Από τη σύγκρουση ο 17χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στον 34χρονο οδηγό διενεργήθηκαν προκαταρκτικοί έλεγχοι αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με αρνητικά αποτελέσματα.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.