Συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση 28χρονος, που καταζητείτο από την Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με δύο διερευνώμενες υποθέσεις παράνομης εισαγωγής και κατοχής, μεθαμφεταμίνης συνολικού μεικτού βάρους, πέραν των τριών κιλών.

Ο 28χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του βάσει μαρτυρίας που προέκυψε εναντίον του, κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Για τις δύο υποθέσεις συνελήφθησαν τις προηγούμενες μέρες και τελούν υπό κράτηση, άλλα δύο πρόσωπα.

Η πρώτη υπόθεση αφορά ποσότητα μεθαμφεταμίνης, μεικτού βάρους 1,6 κιλών, η οποία εντοπίστηκε σε πακέτο, που περιείχε κλωστές. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, 29χρονος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά ποσότητα μεθαμφεταμίνης, μεικτού βάρους ενός κιλού και 620 γραμμαρίων, που εντοπίστηκε επίσης σε ταχυδρομικό πακέτο. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου 2025 και εξακολουθεί να τελεί υπό κράτηση 25χρονος.

Για σκοπούς εντοπισμού και σύλληψης του 28χρονου, η Αστυνομία δημοσίευσε χθες τη φωτογραφία του. Μετά τη σύλληψή του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των προσωπικών του στοιχείων είναι αχρείαστη.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

