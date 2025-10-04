«Η Κύπρος, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, αποτελεί ιδανικό προορισμό για φθινοπωρινές διακοπές, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 28°C τον Οκτώβριο», γράφουν ξένα ΜΜΕ.

Όπως αναφέρουν, χάρη στο υποτροπικό της κλίμα, η καλοκαιρινή αίσθηση διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, ενώ ακόμη και τον χειμώνα η θερμοκρασία παραμένει ήπια.

Σημειώνουν πως, τα τουριστικά θέρετρα σε Πάφο, Λεμεσό, Πρωταρά και Αγία Νάπα, παραμένουν ζωντανά και λειτουργικά αυτή την περίοδο, προσφέροντας παραλίες με ζεστά νερά, οικογενειακές δραστηριότητες και αξιοθέατα.

«Πέραν από την παραλία, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν υδροπάρκα αλλά και ιστορικά μνημεία. Την ίδια ώρα, η Λάρνακα διαθέτει μουσεία, εκκλησίες και πολιτιστικά αξιοθέατα», επισημαίνουν.

Όσον αφορά την κυπριακή κουζίνα, σχολίαζουν πως «με έντονες επιρροές από Ελλάδα και Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει μεζέδες, χαλούμι, σουβλάκι, στιφάδο και μακαρόνια του φούρνου, ενώ δεν λείπουν και επιλογές με διεθνή πιάτα».

«Έτσι, η Κύπρος τον Οκτώβριο προσφέρει έναν συνδυασμό καλοκαιρινής χαλάρωσης, οικογενειακής διασκέδασης, ιστορίας και γαστρονομίας, ιδανικό για όσους αναζητούν ήλιο και θάλασσα πριν τον χειμώνα», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης: Πότε αναμένονται βροχές, ισχυρά μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας