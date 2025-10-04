Στη μαρίνα Αγίας Νάπας μετακινήθηκε το σκάφος που συμμετείχε στον στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, το οποίο είχε ελλιμενιστεί την Πέμπτη το βράδυ στο λιμάνι Λάρνακας.

Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ από τη Διεύθυνση της μαρίνας Αγίας Νάπας το σκάφος έφυγε από το λιμάνι της Λάρνακας το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου και τώρα βρίσκεται στη μαρίνα Αγίας Νάπας, όπου θα παραμείνει για άγνωστο, μέχρι στιγμής, διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το σκάφος Summertime Jong μετακινήθηκε στη μαρίνα Αγίας Νάπας, λόγω της αναμενόμενης άφιξης μεγάλων εμπορικών πλοίων στο λιμάνι Λάρνακας.

Το σκάφος είχε ζητήσει άδεια για ελλιμενισμό στο λιμάνι της Λάρνακας ενώ βρισκόταν στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού σ’αυτό υπήρχαν δύο πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας.

Στα δύο πρόσωπα παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια από προσωπικό ασθενοφόρου που μετέβη στο λιμάνι Λάρνακας, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθούν για νοσηλεία σε Νοσοκομείο.

Επίσης στους επιβαίνοντες του σκάφους παρασχέθηκαν τρόφιμα και νερό.

