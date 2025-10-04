Αναστάτωση προκάλεσε η ανάρτηση του ιδιοκτήτη του Ερπετολογικού Κέντρου Κύπρου, Γιάννη Αγγελή, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία που απεικονίζει φίδι να εμφανίζεται μέσα από τουαλέτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό σημειώθηκε στην Κύπρο και έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία αλλά και πλήθος σχολίων από τους χρήστες.

«Τώρα τι να σας πω να κάμετε;», έγραψε ο κ. Αγγελή, γνωστός για τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με την προστασία και διαχείριση των ερπετών.

