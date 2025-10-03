Ο Δήμος Λευκωσίας τίμησε πρόσφατα τον τέως Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη για τη σημαντική προσφορά του στην πρωτεύουσα, κατά τη 12ετή θητεία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος απένειμε στον τέως Δήμαρχο το Τιμητικό Μετάλλιο της Λευκωσίας συνοδευόμενο με το Τιμητικό Δίπλωμα της Λευκωσίας, εκφράζοντας την εκτίμηση και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη για το όραμα, το πολύτιμο έργο και την ανεκτίμητη προσφορά του στη Λευκωσία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φίλοι και εκτιμητές του έργου του κ. Γιωρκάτζη, νυν και τέως αξιωματούχοι της πολιτείας, μέλη του νυν αλλά και προηγούμενων δημοτικών συμβουλίων, φορείς της κοινωνίας, συνεργάτες και πολίτες που αναγνώρισαν το έργο του και τη σημαντική παρακαταθήκη που άφησε για το μέλλον της πόλης.

«Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος ανέφερε ότι η Λευκωσία τιμά έναν άνθρωπο που άφησε το στίγμα του στην πρωτεύουσά μας. Έναν Δήμαρχο που εργάστηκε με συνέπεια, όραμα και επιμονή», αναφέρεται.

Επιπλέον, είπε πως παρά τις δυσκολίες, ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης δεν δίστασε να πάρει αποφάσεις δύσκολες αλλά αναγκαίες, με μοναδικό γνώμονα το κοινό καλό και την αγάπη του για το Δήμο της πρωτεύουσας και τη Λευκωσία.

Ο κ. Γιωρκάτζης αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν για την πρόοδο της πρωτεύουσας και των κατοίκων της.

«Από το 2012 μέχρι το 2024, εν μέσω δύο κρίσεων, ο Δήμος μας στάθηκε πραγματικά δίπλα στους δημότες του. Επενδύσαμε πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ σε νέες υποδομές, κοινωνικά έργα και προγράμματα. Δημιουργήσαμε Δίκτυο Αλληλεγγύης, το μεγαλύτερο δίκτυο στην Κύπρο όπου συμμετείχαν 70 οργανισμοί», ανέφερε.

Ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι αισθάνεται περήφανος για όσα έγιναν για τη Λευκωσία, με ομαδική προσπάθεια και συνεργασία, τα προηγούμενα 12 χρόνια.

Μαζί με το Τιμητικό Μετάλλιο της Λευκωσίας, το Τιμητικό Δίπλωμα της Λευκωσίας και το αναμνηστικό δώρο, που είναι ένας δίσκος με το έμβλημα του Δήμου Λευκωσίας, που απονεμήθηκαν στον κ. Γιωρκάτζη, παρουσιάστηκε και η προσωπογραφία του τέως Δημάρχου η οποία θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας στον προμαχώνα Νταβίλα δίπλα σε όλους τους προκατόχους του.

