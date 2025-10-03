Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων κατασβίδι, φορητό ντους για κάμπινγκ, σακίδιο πεζοπορίας και κοσμήματα, έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα είναι τα ακόλουθα:

----------

Ασύρματο κατσαβίδι, επωνυμίας «Proxxon» και κωδικό 22295. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβούργου και στα πλαστικά μέρη του, περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Φορητό ντους για κάμπινγκ, επωνυμίας «Sunwind - Helios 20ltr, Campingdusch» και κωδικό 671328. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Σακίδιο πεζοπορίας, επωνυμίας «Vertero» και κωδικό VE00040 (TR-014). Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Φουσκωτό σωσίβιο θαλάσσης, επωνυμίας «Swim Ring» και κωδικό 202380.01. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας. Στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό δι- ισοβουτύλεστερα (DΙBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Πατάκι μπάνιου, επωνυμίας «VS» και κωδικό VC2280. Το προϊόν είναι Ελληνικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κύπρου και στα πλαστικά του μέρη περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παραφινέλαιο, επωνυμίας «Ambiancery - Lampenöle in verschiedenen Farben und Düften (dunkelblau, rosa, mit Rosenduft)». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς δεν φέρει την απαιτούμενη επισήμανση, πώμα ασφαλείας, την ανάγλυφη προειδοποίηση για τον κίνδυνο και δεν περιέχετε σε μαύρο αδιαφανές δοχείο. Το προϊόν είναι εύφλεκτο και μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία τέτοια προϊόντα δεν επιτρέπεται να χρωματίζονται ή να περιέχουν άρωμα γιατί μπορεί να εκληφθούν ως τρόφιμα.

Σετ σκουλαρίκια, επωνυμίας «Fashion Jewelry». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Σετ κοσμημάτων, επωνυμίας « Star Born». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, κατασκευάζεται στο Χονγκ Κονγκ και εντοπίστηκε στην αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας. Στο προϊόν ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

Κολιέ, επωνυμίας «Colorful Dripping Cherry Zircon Pendant Necklace» και κωδικό 306G-0825-3. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Βραχιόλι, επωνυμίας «Fashionable Business Style Lucky 5-Leaf Clover Design Men's Bracelet» και κωδικό AS0906. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Σετ δακτυλιδιών, με κωδικό ZL0607U. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Κολιέ, με κωδικό 765894215. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Σετ δακτυλιδιών, με κωδικό X00K1GY04300. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Σετ σκουλαρίκια, με κωδικό ZE0067 Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Κολιέ, με κωδικό 2024.5. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Βραχιόλι, επωνυμίας «Gothic bracelet». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Δακτυλίδι, επωνυμίας «Rock Black Color Python Men Ring Vintage Punk Adjustable Snake Open Ring For Women Hip Hop Jewelry» και κωδικό 20241020-a. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611, 22405609 και 22405635.

Πηγή: ΚΥΠΕ