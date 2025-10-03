Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν Κύπριοι επιβάτες που ταξίδευαν με πτήση από Θεσσαλονίκη προς Πάφο, καθώς ενώ η προγραμματισμένη αναχώρηση ήταν το βράδυ της Πέμπτης, παραμένουν μέχρι τώρα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες επιβατών στο SigmaLive, η πτήση επρόκειτο να απογειωθεί το βράδυ της Πέμπτης, όμως μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής οι ταξιδιώτες παρέμεναν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περιμένοντας οδηγίες.

Τελικά, τους ενημέρωσαν ότι η πτήση θα πραγματοποιούνταν το πρωί της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν σε ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

Ωστόσο, όπως δήλωσε επιβάτης στο SigmaLive, ακόμη και μετά από αυτή την εξέλιξη, οι επιβάτες συνέχισαν να βρίσκονται στο αεροδρόμιο αναμένοντας την αναχώρηση της πτήσης, χωρίς σαφή ενημέρωση για την ακριβή ώρα απογείωσης.

Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση, ενώ οι επιβάτες κάνουν λόγο για ελλιπή πληροφόρηση και ταλαιπωρία.

