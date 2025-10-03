Tην προώθηση του έργου εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Ολυμπιακό Μέγαρο, όπου στεγάζονται τα Γραφεία της Επιτροπής καθώς και όλων των Αθλητικών Ομοσπονδιών της χώρας, ανακοίνωσε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΟΕ, το έργο σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη ενέργεια, ενισχύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της ΚΟΕ για περιβαλλοντική υπευθυνότητα, καθώς και την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης του Ολυμπιακού Μεγάρου.

Όπως σημειώνεται, με την παραγωγή καθαρών μορφών ενέργειας, το Ολυμπιακό Μέγαρο θα μειώσει σημαντικά το αποτύπωμά του σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, ενισχύοντας την εύρυθμη λειτουργία της ΚΟΕ και των Ομοσπονδιών.

Όπως αναφέρει η ΚΟΕ, για την πραγματοποίηση του έργου έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ