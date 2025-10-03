Αφίχθη το πρωί της Παρασκευής στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου το κρουαζιερόπλοιο Explora I, που μεταφέρει περισσότερους από 900 επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων.

Το κρουαζιερόπλοιο, που ανήκει στον διεθνή όμιλο MSC και εκτελεί κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, ήρθε από την Αττάλεια της Τουρκίας σύμφωνα με την Ναυτική Λιμενική Αστυνομία Πάφου.

Έδεσε στο αγκυροβόλιο του λιμανιού της Κάτω Πάφου και οι επιβάτες αναμενόταν να πραγματοποιήσουν ολοήμερη επίσκεψη σε αρχαιολογικούς και εκκλησιαστικούς χώρους της επαρχίας, αλλά και να επισκεφθούν το λιμανάκι και την πόλη της Πάφου, πριν αποπλεύσουν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους για το Κουσάντασι της Τουρκίας.

