Μια σοκαριστική καταγγελία που φέρνει στο φως εκτεταμένα ζητήματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο έκανε η Τουρκοκύπρια «βουλευτής»/πολιτικός Derya Doğuş — υποστηρίζοντας ότι πρακτικές σεξουαλικής δουλείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης υπάρχουν «σε ευρεία κλίμακα» στην περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια. Η ανάρτηση και οι δηλώσεις που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει κύμα ανησυχίας και απαιτήσεις για άμεση, διαφανή έρευνα.

Οι καταγγελίες έρχονται στο πλαίσιο ήδη τεταμένης συζήτησης γύρω από περιστατικά που συνδέονται με νυχτερινά κέντρα, υπόνοιες δικτύων διακίνησης και θανάτου νεαρής εργαζόμενης σε «νυχτερινό κέντρο» στην περιοχή Γερολάκκος — περιστατικό που πριν από μερικούς μήνες προκάλεσε δημόσια έκρηξη και αιτήματα από κοινωνικές οργανώσεις για διερεύνηση πιθανών υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων. Ο θάνατος και οι καταγγελίες οδήγησαν σε επιστολές πολιτικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ζητούσαν ανεξάρτητη διερεύνηση.

Η Doğuş είχε στο παρελθόν κατηγορήσει την ηγεσία της βόρειας διοίκησης για νοσηρές πρακτικές στα νυχτερινά κέντρα και δήλωσε στην «κοινοβουλευτική» της παρέμβαση ότι οι τοπικές αρχές «έχουν αίμα στα χέρια τους» λόγω της ανοχής ή της συγκάλυψης τέτοιων φαινομένων — δηλώσεις που επανέφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της ευθύνης των αρχών και του ενδεχόμενου οργανωμένου χαρακτήρα της εκμετάλλευσης.

Οι διεθνείς εκθέσεις για το εμπόριο ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση δείχνουν ότι η κατεχόμενη Κύπρος, ως νησί-κόμβος με σημαντικές ροές μετακίνησης, αντιμετωπίζει ευάλωτα σημεία όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων — γεγονός που έχει κάνει αντικείμενο αναφορών τόσο από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας (GRETA) όσο και από την ετήσια έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την εμπορία ανθρώπων (TIP report). Οι οργανισμοί αυτοί καλούν σε ισχυρότερη καταγραφή, προστασία θυμάτων και στοχευμένες διώξεις των δικτύων που εκμεταλλεύονται θύματα σεξουαλικής και οικονομικής εκμετάλλευση