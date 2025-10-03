Στα ορεινά χωριά της Κύπρου, η παράδοση συναντά τη γεύση και η φιλοξενία παίρνει σχήμα και άρωμα πάνω σε αναμμένα κάρβουνα.

Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια ανοίγουν τις αυλές και τις σάλες τους, στρώνουν τραπέζια και προσφέρουν πιάτα που κουβαλούν ιστορία και μεράκι: από σούβλες που σιγοψήνονται με υπομονή, μέχρι οφτό κλέφτικο που μοσχοβολά θυμάρι, πλούσιους μεζέδες για την παρέα και μαγειρευτά που θυμίζουν οικογενειακή κουζίνα.

Περάσματα με πέτρινα δρομάκια, αυλές με γεράνια και κληματαριές, ξυλόσομπες που καίνε τα βράδια και μια αίσθηση ζεστασιάς που δύσκολα βρίσκεις αλλού, συνθέτουν την εμπειρία μιας εξόρμησης στα βουνά.

Το Check In Cyprus συγκέντρωσε αγαπημένες διευθύνσεις, όπου η αυθεντική κυπριακή κουζίνα γίνεται αφορμή για ένα απολαυστικό κυριακάτικο τραπέζι ή μια φθινοπωρινή βόλτα με φίλους και οικογένεια.

