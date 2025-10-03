Τα Cyprus Eating Awards, ο μεγαλύτερος γαστρονομικός θεσμός της Κύπρου που παρουσιάζει η Nespresso, συμπληρώνουν φέτος 21 χρόνια παρουσίας στη γαστρονομική σκηνή του νησιού, επιβραβεύοντας κορυφαία εστιατόρια.

Ο θεσμός των Cyprus Eating Awards, που διοργανώνει το Check In Cyprus, στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της εγχώριας γαστρονομίας, αλλά και στην επιβράβευση των αξιόλογων προσπαθειών. Η βαθιά γνώση και η πολυετής εμπειρία καθιστούν τα Cyprus Eating Awards τον μοναδικό κυπριακό θεσμό που διακρίνεται για την εγκυρότητα και την ουσιαστική κατανόηση του κλάδου της εστίασης.

Για τη χρονιά 2025, έχουν αναδειχθεί 91 εστιατόρια σε 17 κατηγορίες και η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει.

Οι αναγνώστες μπορούν να ψηφίζουν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2025

Mάθετε τα υποψήφια εστιατόρια για τη φετινή χρονιά, στο checkincyprus.com.