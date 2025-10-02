Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε από τους Γιαννάκη Γαβριήλ και Κώστα Κώστα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τον Κυριάκο Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, για θέσπιση νομοθεσίας για την παροχή από την ΑΗΚ οικονομικής βοήθειας σε κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή Δεκέλειας, στην οποία λειτουργεί ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θεσμοθετείται η παροχή οικονομικής βοήθειας στις κοινότητες Ξυλοτύμβου, Ξυλοφάγου, Ορμήδειας και 'Αχνας, οι οποίες γειτνιάζουν με την περιοχή Δεκέλειας, κατ’ ανάλογο τρόπο με ό,τι ισχύει για την περιοχή Βασιλικού. Όπως οι ίδιοι επισήμαναν, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω των υγειονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του σταθμού.

Στην πρόταση επήλθαν τροποποιήσεις κατόπιν εισηγήσεων αρμοδίων φορέων και συμπεριελήφθη στον πίνακα του προτεινόμενου νόμου ο προσφυγικός συνοικισμός ΑΗΚ στην Ορμήδεια ως ξεχωριστή αναφορά, καθώς και η Άχνα ως πρόσθετο δημοτικό διαμέρισμα.

Εισήχθη επίσης πρόνοια με βάση την οποία το προβλεπόμενο ποσό να δύναται να διατεθεί από την ΑΗΚ, στο πλαίσιο καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού της Αρχής και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και συναφώς να διαγραφεί η πρόνοια αναφορικά με την πρόβλεψη δαπανών στους προϋπολογισμούς.

Παράλληλα τροποποιήθηκε η χρονική διάρκεια παροχής της οικονομικής βοήθειας, ώστε αυτή να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και να τερματίζεται την 1η Οκτωβρίου 2035.

Επίσης περιελήφθη πρόνοια με βάση την οποία στους εσωτερικούς κανόνες που ετοιμάζει η ΑΗΚ για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου να υπάρχουν κριτήρια καθορισμού του ύψους της οικονομικής βοήθειας προς κάθε επηρεαζόμενη κοινότητα, στα οποία περιλαμβάνεται η εγγύτητά της με τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό και ο βαθμός επηρεασμού από την εκπομπή των ρύπων.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

---

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης μίλησε για ενεργειακό χάος που παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση στην παρούσα. Ανέφερε ότι ο σταθμός της Δεκέλειας λειτουργεί καίγοντας πετρέλαιο, ούτε καν μαζούτ και ζητάμε νέα εξαίρεση από την ΕΕ για να συνεχίσει ο σταθμός αυτός να ρυπαίνει.

Ανέφερε ότι η πρόταση αυτή είναι η ίδια με τη νομοθεσία που ισχύει από το 1995 για άλλες κοινότητες που λαμβάνουν αντισταθμιστικά μέτρα για τους ρύπους. Είπε ότι είναι στη βάση των δυνατοτήτων της ΑΗΚ και διερωτήθηκε γιατί κάποιοι μίλησαν κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, για αντισυνταγματικότητα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι τα αντισταθμιστικά δεν είναι συγχωροχάρτι απλά οι τοπικές αρχές ζητούν εξισορρόπηση της δυσμένειας που ζουν καθημερινά. Μίλησε επίσης για δίκαιο αίτημα αλλά διευκρίνισε ότι η ψήφισή της δεν σημαίνει ότι συναινούμε στη συνέχιση της λειτουργίας του σταθμού της Δεκέλειας.

Ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, βουλευτής του ΔΗΣΥ, είπε ότι είναι μια σημαντική στιγμή για τις κοινότητες που έχουν υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και ένα ελάχιστο βήμα από την ΑΗΚ ως αντιστάθμισμα. Την κάλεσε να λάβει μέτρα για εκσυγχρονισμό των μονάδων της και απεξάρτηση από το μαζούτ.

Ο βουλευτής ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακούμη είπε ότι πρωταρχική έγνοια είναι η υγεία των κατοίκων και η ποιότητα ζωής τους, παρέχοντας τους εργαλεία για έργα κοινής ωφελείας και αντισταθμιστικά έργα.

Ο Σωτήρης Ιωάννου, βουλευτής του ΕΛΑΜ, ανέφερε ότι οι κοινότητες μετατράπηκαν σε βιομηχανικές ζώνες και η ασφάλεια και η υγεία των κατοίκων πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο ζήτημα.

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, βουλευτής του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι ο κόσμος βιώνει για δεκαετίες ένα απαράδεκτο ζήτημα, επικρίνοντας την ΑΗΚ γιατί δεν έχει προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των σταθμών της, παρά τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις για αντισταθμιστικά μέτρα.

Ανέφερε επίσης ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τη νέα μονάδα της ΑΗΚ στη Δεκέλεια.

Ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου ανέφερε ότι υπάρχει καθολική ευαισθησία όταν πρόκειται για ζητήματα υγείας και ασφάλειας των κατοίκων. Είπε ότι τα όποια αντισταθμιστικά δεν μηδενίζουν τα θέματα ποιότητας ζωής, προσθέτοντας ότι συμφωνήθηκε να γίνει μελέτη για μέτρα διασφάλισης της ποιότητας της ζωής.

Ο Παύλος Μυλωνάς, βουλευτής του ΔΗΚΟ, μίλησε για εγκληματικά λάθη που επιτρέπουν ακόμη τη λειτουργία του σταθμού της Δεκέλειας.

Ο Χρίστος Ορφανίδης, βουλευτής του ΔΗΚΟ, αναφέρθηκε σε τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή, λέγοντας ότι με τα αντισταθμιστικά μέτρα απλά απαλύνουμε την κατάσταση και τον πόνο των κατοίκων. Ανέφερε ότι οι μετρήσεις που γίνονται δεν δείχνουν τη μόλυνση που επικρατεί σε αέρα και στη θάλασσα. Ο κ. Ορφανίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη για σοβαρή μελέτη.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας, βουλευτής του ΔΗΚΟ, έκανε ιστορική αναδρομή στους ενεργειακούς σχεδιασμούς και για έργα που ακυρώθηκαν. Για την συγκεκριμένη πρόταση νόμου ανέφερε ότι η κατάσταση ειδικά στο συνοικισμό Ορμήδειας είναι για χρόνια απαράδεκτη και ορθώς δίνονται αντισταθμιστικά μέτρα.

Ανέφερε εξάλλου ότι ο σταθμός της Δεκέλειας για στρατηγικούς σκοπούς δεν θα μεταφερθεί, αλλά θα εκσυγχρονιστεί και οι ρυπογόνες μηχανές θα αντικατασταθούν.