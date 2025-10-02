Δόθηκε στην κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας, που είχε κλείσει προσωρινά σε σημείο παρά την έξοδο προς Αθηένου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, μετά και από τροχαία σύγκρουση που συνέβη, με εμπλεκόμενο όχημα μεταφοράς αρμάτων, καθώς και άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 2.45 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν λόγω βλάβης, το όχημα μεταφοράς αρμάτων ακινητοποιήθηκε στη λωρίδα ασφαλείας, αλλά και μερικώς στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα στη συνέχεια, να προσκρούσει σε αυτό πλευρικά άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο. Σημειώνεται ότι η αρχική ενημέρωση της Αστυνομίας δεν ανέφερε την εμπλοκή δεύτερου οχήματος στο τροχαίο.

Από την τροχαία σύγκρουση δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.

Στο σημείο μετέβηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία διοχετευόταν μέσω της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

Τα δύο οχήματα έχουν πλέον μετακινηθεί από το σημείο και η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου δόθηκε στην κυκλοφορία, που αυτή την ώρα, γύρω στις 7.00 το βράδυ της Πέμπτης, συνεχίζει κανονικά.

