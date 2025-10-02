Νομοθετικές τροποποιήσεις των διατάξεων για τη διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο να μην υπάρχει το νομοθετικό υπόβαθρο για επαναφορά προγράμματος παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας μέσω επενδύσεων, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Σε δηλώσεις του στα πλαίσιο ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στην πρόσφατη συνεδρίαση του νομοθετικές τροποποιήσεις των διατάξεων για τη διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομοθετικές τροποποιήσεις στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, είπε, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση και τη διαγραφή διατάξεων του Νόμου που αφορούν τη διαδικασία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας. «Σκοπός των νομοθετικών διαφοροποιήσεων είναι να μην υπάρχει το νομοθετικό υπόβαθρο για επαναφορά προγράμματος παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας μέσω επενδύσεων», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου, που αφορά τη διάταξη που επιτρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο να παραχωρεί την κυπριακή υπηκοότητα σε επιχειρηματίες/επενδυτές και στα μέλη των οικογενειών τους στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος που τερματίστηκε το 2020.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, αποφασίστηκε η εισαγωγή χρονικού ορίου 60 ημερών για την υποβολή ένστασης από το επηρεαζόμενο πρόσωπο στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, καθώς και η εισαγωγή υποχρέωσης του Υπουργού Εσωτερικών να δημοσιεύει Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την οποία να ενημερώνει για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

«Οι συστάσεις για νομοθετικές τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από διαβούλευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», είπε ο Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και έγκριση.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε ότι, «με στόχο την αποκατάσταση της φήμης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο» και στο πλαίσιο των τακτικών επαναξιολογήσεων των περιπτώσεων προσώπων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας τον Μάρτιο 2023 μέχρι σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη έλαβε 41 αποφάσεις για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Οι αποφάσεις αφορούν συνολικά 150 πρόσωπα, ήτοι 41 επενδυτές και 109 μέλη των οικογενειών τους, είπε καταληκτικά.

Πηγή: KYΠE