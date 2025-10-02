Σε ρεπορτάζ του Μεσημέρι και Κάτι εμφανίστηκε ο Παραγωγός - Γεωργός Ανδρέας Στρούθος και μίλησε για την ασθένεια του ψευδόκοκκου στις παπουτσοσυκίες.

Άρχισε λέγοντας ότι είναι καταστροφικός για τα φυτά και μεταφέρεται με τον αέρα «Ο ψευδόκοκκος είναι ένα έντομο το οποίο τρέφεται συνεχώς, παίρνει όλους του χυμούς του φυτού και του καρπού, γι’ αυτό και μαραίνεται. Σιγά, σιγά φέρνει την ολική καταστροφή, μεταφέρεται με τον αέρα και σε άλλα φυτά».

Συνέχισε αναφέροντας πως είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο «Είναι πολύ αυξήμενο το φαινόμενο και έχει χαθεί ο έλεγχος. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εύκολα μέσω ψεκασμών. Μιλούμε για μια Παγκύπρια καταστροφή. Δεν σταματά σε κάποιες περιοχές μόνο με ένα και θα το ελέγξουμε. Είναι μία ασθένεια η οποία ξεκίνησε από το Μεξικό, κατέληξε στην Ισπανία. Από την Ισπανία ήρθε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, κοντά μας. Μετά είδαμε ότι υπάρχει και στο Ισραήλ, στο Λίβανο, στην Ιορδανία. Σημαίνει ότι ο ψευδόκοκκος είναι ασταματήτος».

Αναφορικά με το πως εδραιώθηκε «Εμείς τον καλλιεργούσαμε, οι άνθρωποι για βιολογικές υποθέσεις. Η ασθένεια έχει ξεφύγει και πλέον με τον ψευδόκοκκο έρχονται και άλλες μυκητιάσεις. Όπως η στάχτη, όπως ο περονόσπορος. Εξασθενεί το φυτό, γίνεται ευάλωτο και σε άλλους μήκυνες. Και αυτόν έχουμε αυτή την ολική καταστροφή. Το ένα φέρνει και το άλλο και η λύση είναι μόνο οι ψεκασμοί».

Σχετικά με το αν ήταν έτοιμο το κράτος να αντιμετωπίσει την ασθένεια είπε ότι «Πιστεύω ότι δεν είμασταν έτοιμοι ούτε το κράτος, ούτε το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά ούτε και η παραγωγή για την αντιμετώπιση του ψευδόκοκκου. Για ένα παράδειγμα, τον βλέπαμε σε φυτείες αγκουριάς και λέγαμε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αφαιρούσαμε τα φύλλα, αφαιρούσαμε το ψευδόκοκκο από τα συγκεκριμένα φύλλα. Τα πετούσαμε, τα θάβαμε και λέγαμε ότι δε θα ξαναεπανέλθει. Ούτε το Υπουργείο ήταν έτοιμο για την αντιμετώπιση του, αλλά ούτε και εμείς. Να μην ρίχνουμε τις ευθύνες μεμονωμένα. Είναι μια ασθένεια η οποία δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Δηλαδή και με χημικούς τρόπους μπορείς να κάνεις ψεκασμούς, όμως μπορεί και να μην την αντιμετωπίσεις».

Δείτε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ στο ακόλουθο βίντεο: