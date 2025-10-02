Το Κέντρο Μελετών για τη Μετανάστευση, την Ταυτότητα και τα Δικαιώματα (CMIRS) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Σεπτεμβρίου 2025, τα οποία δείχνουν ότι το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP) εδραιώνει τη θέση του ως ηγετική πολιτική δύναμη, ενώ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του, Τουφάν Ερχουρμάν, αναδεικνύεται ως ο επικρατέστερος υποψήφιος στις παράνομες προεδρικές εκλογές.



Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα του CMIRS που αναδημοσιεύουν Τ/κ ΜΜΕ, αν γίνονταν τη δεδομένη στιγμή γενικές εκλογές, το CTP θα εξασφάλιζε το 42,25% των ψήφων, τοποθετώντας το πολύ μπροστά από το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP), το οποίο βρίσκεται στο 34,21%. Το Κόμμα Αναγέννησης (YDP) ακολουθεί με 4,63%, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα (DP) και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP) έλαβαν το 4,23% έκαστο. Το Λαϊκό Κόμμα (HP) έλαβε 2,82%, με 1,63% να εκφράζει προτίμηση για μικτή ψήφο. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων ήταν 3,22%, ενώ το 1,41% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα απέχουν από την ψηφοφορία.

Η έκθεση του CMIRS υπογράμμισε επίσης ότι, όταν κατανεμηθούν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, το CTP φαίνεται ικανό να σχηματίσει «κυβέρνηση» από μόνο του, με μόνο το UBP και το YDP να ξεπερνούν το εκλογικό όριο.

Για το προεδρικό έδρανο των ψευδοεκλογών, ο Ερχουρμάν διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα, με 50,40% υποστήριξη στον πρώτο γύρο. Το αποτέλεσμα τον τοποθετεί πάνω από 10 μονάδες μπροστά από τους πιθανούς αντιπάλους του και υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει στις εκλογές του ψευδοκράτους με αποφασιστικό πλεονέκτημα.

Ο διευθυντής του CMIRS, Μινέ Γιουτσέλ, σχολίασε τη σημασία των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Το γεγονός ότι το CTP προηγείται σαφώς στις πολιτικές προτιμήσεις και ότι ο Τουφάν Ερχουρμάν θεωρείται πλεονεκτικός στον προεδρικό αγώνα, αντικατοπτρίζει την έλλειψη εμπιστοσύνης στην τρέχουσα πολιτική ηγεσία και την αυξανόμενη προσδοκία για αλλαγή».

Η έρευνα, που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο ως συνέχεια της τριμηνιαίας σειράς του CMIRS, μέτρησε ακόμη τις αντιλήψεις των Τουρκοκυπρίων σχετικά με την πολιτική εμπιστοσύνη, την κοινωνική εμπιστοσύνη, την ατομική αυτοεκτίμηση και την ευτυχία.





