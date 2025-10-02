Αλλάζει για λίγο το σκηνικό του καιρού. Οι βροχές που θα μας έρθουν τις επόμενες ώρες και η πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν ένα φθινοπωρινό σκηνικό το οποίο ωστόσο δεν θα κρατήσει για πολύ.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 21 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Διαβάστε επίσης: Ενδεχόμενο βροχών και καταιγίδων στα ορεινά - Πότε αναμένεται ξανά άνοδος

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Από την Παρασκευή, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο μέχρι το Σάββατο και μικρή πτώση την Κυριακή για να κυμανθεί κατά τριήμερο λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.