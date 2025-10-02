Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 25 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού και κατάσχεσης μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους ενός κιλού και 620 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε ταχυδρομικό πακέτο το οποίο κατασχέθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ. Ως παραλήπτης του πακέτου αναγραφόταν ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σήμερα αναμένεται η παρουσίαση του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) διερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης: Του ήρθε πακέτο με πέραν του 1,5 kg μεθαμφεταμίνης κρυμμένου σε κλωστές (pics)