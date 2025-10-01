Πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη επιχείρηση στη Λευκωσία, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Αστυνομίας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκωσίας, του Τμήματος Φ.Π.Α., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και μέλη του Ε.Ο.Α..

Κατά την επιχείρηση, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πολυκατοικίες και κατοικίες, για θέματα νομιμότητας, ασφάλειας και υγιεινής.

Αποτελέσματα

Έγιναν έλεγχοι σε 8 πολυκατοικίες και κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας.

Εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο παρέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη.

Η Πυροσβεστική διαπίστωσε παραβάσεις σχετικά με φιάλες υγραερίου, φωτισμό κινδύνου και πυροσβεστήρες.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εντόπισαν ζητήματα καθαριότητας και δημόσιας υγείας, ενώ ο Ε.Ο.Α. διαπίστωσε μη αδειοδοτημένους ή επικίνδυνους χώρους.

Το Τμήμα Φορολογίας θα προβεί σε ελέγχους για την καταβολή φόρων από τους ιδιοκτήτες όπου απαιτείται.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της νομιμότητας.