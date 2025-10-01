Το Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το Σάββατο ο Χρίστος Μισός στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρά-τοξοβολίας που διεξήχθη στην Κορέα.

"Ο Κύπριος παρά αθλητής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας όχι μόνο διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του παγκόσμιου πίνακα, αλλά είναι και πρωταθλητής κόσμου", αναφέρει σε ανακοίνωση η Κυπριακή Παραολυμπιακη Επιτροπή (ΚΕΠΕ).

Προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των προκριματικών ο Χρίστος Μισός έριξε πολύ καλές βολές δείχνοντας ότι είναι σε αγωνιστική φόρμα.

Αναφέρει ότι πέρασε εύκολα στα προημιτελικά, ενώ στον ημιτελικό κέρδισε τον πρωταθλητή Κορέας.

Η ΚΕΠΕ αναφέρει ότι στον τελικό κέρδισε τον Βέλγο αντίπαλο του χαρίζοντας στην Κύπρο το χρυσό μετάλλιο.

Τέλος, η Κυπριακή Παραολυμπιακη Επιτροπή συγχαίρει τον Χρίστο, τον προπονητή του και Τεχνικό Σύμβουλο της ΚΕΠΕ, Σάββα Λακερίδη και την Ομοσπονδία Τοξοβολίας.

Εξάλλου, σε ανάρτηση του στο Χ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) εκφράζει τα συγχαρητήρια του στον Χρίστο Μισό για το χρυσό μετάλλιο και αναφέρει ότι «ο παραθλητης μας πρόσθεσε μια ακόμη σπουδαία διάκριση στην πλούσια συλλογή του και με το χρυσό μετάλλιο παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης».

«Πολλά μπράβο στον Χρίστο Μισό, τον προπονητή του Σάββα Λακεριδη, την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακη Επιτροπή και την Ομοσπονδία Τοξοβολίας», καταλήγει ο ΚΟΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ