Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 12.20 χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε αναίσθητος 62χρονος με τραύμα στο κεφάλι και πρόσωπο στην επαρχία Λευκωσίας, στην περιοχή Πέρα Ορεινής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί καυγάς.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση του κρίνεται ως κρίσιμη.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση 36χρονος.

