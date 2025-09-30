Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Κάτω Πάφο.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Σίγμα, Μάριος Ιγνατίου, κάτω απο συνθήκες που διερευνώνται οδηγός μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού απώλεσε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να τρακάρει.

Συμφωνα με την Αστυνομία ο νεαρός οδηγός απέφυγε να σταματήσει σε έλεγχο της Αστυνομιας και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να απολέσει τον έλεγχο της μηχανής του και να βρεθεί στο εδαφος.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη η Αστυνομια, μέλη της οποίας διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο.

Οι πρωτες πληροφορίες αναφέρουν οτι ο οδηγός είναι εκτός κινδύνου.

