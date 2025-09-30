Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (30/9) στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), μετά από πληροφορία για άτομο που βρέθηκε σε κίνδυνο στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ, στις 18:55 τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ». Στην επιχείρηση συμμετείχε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, η ΕΜΑΚ, καθώς και πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου.

Ο διασωθείς ανασύρθηκε με επιτυχία από μέλη της ΕΜΑΚ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου νοσηλεύεται για περαιτέρω φροντίδα.

Με αφορμή το περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει στο κοινό ότι οι βουτιές στο σημείο των θαλασσινών σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθώς η περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού ή ακόμα και πνιγμού.