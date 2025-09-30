Διαψεύδονται στα κατεχόμενα πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με ανάρτηση προσβλητικού πανό στο κτίριο της «πρεσβείας» του ψευδοκράτους στην Άγκυρα.

Το περιεχόμενό του φερόταν να σχετιζόταν με την πρόσφατη υπόθεση της μαντίλας στα κατεχόμενα γεγονός που οδήγησε σε αντιδράσεις στα κατεχόμενα, όπως του ηγέτη του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, ο οποίος νωρίτερα καταδίκασε με ανακοίνωση την ανάρτηση του πανό, χαρακτηρίζοντάς το ως πρόκληση κατά της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σύμφωνα με τον κ. Τσελέρ, το πανό που περιείχε υβριστικό περιεχόμενο αποτελεί «επίθεση στη βούληση και την αξιοπρέπεια» των Τουρκοκυπρίων.

Σε ανακοίνωση του «υπουργείου εξωτερικών» που εκδόθηκε αργότερα αναφέρεται ότι οι ισχυρισμοί περί ανάρτησης πανό στον τοίχο της «πρεσβείας» στην Άγκυρα είναι εντελώς αβάσιμοι. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει σημειωθεί τέτοιο περιστατικό ούτε στην «πρεσβεία» της Άγκυρας, ούτε σε κάποιο από τα «προξενεία» στην Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο «βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σαμί Όζουσλου, που διερεύνησε το θέμα, επιβεβαίωσε μετά από επικοινωνία με τις αρχές της «πρεσβείας» ότι δεν αναρτήθηκε κανένα πανό στο κτίριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, το θέμα έφτασε στην αντίληψη των αρμοδίων το βράδυ του Σαββάτου μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Έρευνα που διεξήχθη τόσο από την 24ωρη αστυνομική φρουρά όσο και μέσω των καμερών ασφαλείας δεν εντόπισε καμία ένδειξη ανάρτησης τέτοιου πανό.

Ο κ. Όζουσλου συνέδεσε το περιστατικό με τις εντάσεις που έχουν προκύψει γύρω από την ακύρωση κανονισμού ενδυμασίας στα τ/κ σχολεία, μετά από αγώνες των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών. Προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες προβοκάτσιας, ιδιαίτερα ενόψει των επικείμενων εκλογών.