Η ΠΟΕΔ εκφράζει την έντονη διαφωνία της σε σχέση με την απόφαση της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, για παραχώρηση αιθουσών διδασκαλίας του Ελένειου Δημοτικού Σχολείου, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέροντας πως η απόφαση αυτή, αποτελεί συνέχεια της απόφασης του κλεισίματος του ιστορικού σχολείου της Φανερωμένης, το κτήριο του οποίου εξακολουθεί να παραμένει «βουβό», ερημωμένο και αναξιοποίητο, εδώ και τέσσερα χρόνια.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Τρίτη, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες και εκφράζει την έντονη διαφωνία της, σε σχέση με το ενδεχόμενο χρήσης μέρους του Ελένειου Δημοτικού Σχολείου για άλλους σκοπούς, πέραν από τη χρήση του ως Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με τη θέση της οργάνωσης τα Δημόσια Σχολεία αποτελούν αποκλειστικά χώρους εκπαίδευσης των παιδιών και δεν μπορεί να αποτελούν «εύκολες λύσεις» για την κάλυψη αναγκών οποιωνδήποτε άλλων.

Αναφέρει επίσης ότι η συγκεκριμένη απόφαση, συνιστά επικίνδυνο προηγούμενο, που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω αλλοίωση της χρήσης των σχολικών χώρων, κατά την ώρα λειτουργίας τους, προσθέτοντας ότι ανησυχεί το γεγονός πως τέτοιες αποφάσεις δημιουργούν αναπόφευκτα σοβαρά θέματα ασφάλειας των παιδιών αλλά και μη εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.

Το Δημοτικό Σχολείο Ελένειο ήταν, είναι και θα παραμείνει σημείο αναφοράς για την ιστορία της εκπαίδευσης της Κύπρου. Ως ΠΟΕΔ θα αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια αλλοίωσης της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας του ιστορικού αυτού σχολείου, συμπληρώνει.