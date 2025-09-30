Eρώτηση αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να αφεθούν άμεσα και χωρίς όρους ελεύθεροι οι πέντε Ελληνοκύπριοι εκτοπισθέντες, που εξακολουθούν να κρατούνται παράνομα από το κατοχικό καθεστώς και να καταστεί υπόλογη η Τουρκία για τις κατάφωρες παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπέβαλε στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Alain Berset η Βουλευτής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Σε ανακοίνωση της Βουλής αναφέρεται ότι η κ. Ερωτοκρίτου υπέβαλε την ερώτηση στο πλαίσιο των εργασιών του Τέταρτου Μέρους της Συνόδου 2025 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), στο Στρασβούργο που άρχισαν τη Δευτέρα, κατά την καθιερωμένη προσφώνηση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα μέλη της Συνέλευσης.

Στις εργασίες του 4ου Μέρους της Συνόδου 2025 της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχουν οι Βουλευτές Νίκος Τορναρίτης (επικεφαλής), Γιώργος Λουκαϊδης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Κωστής Ευσταθίου.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, στο περιθώριο της Συνόδου, τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας παρέστησαν στα εγκαίνια έκθεσης με τίτλο “Άγιον Όρος – Πέρα από το ορατό", που περιλάμβανε φωτογραφίες από στιγμές της ζωής και της καθημερινότητας των μοναχών της μοναστικής πολιτείας του Άθω και σπάνια κειμήλια.

Ακολούθως, παρακάθισαν σε δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΣΣΕ Θεόδωρος Ρουσόπουλος προς τιμήν των μοναχών του Αγίου Όρους, στη διάρκεια του οποίου συνομίλησαν με τους ηγούμενους των Ιερών Μονών Βατοπαιδίου και Σίμωνος Πέτρας, Γέροντα Εφραίμ και Γέροντα Ελισαίο, για θέματα που αφορούν την ορθόδοξη παράδοση.



Πηγή: ΚΥΠΕ