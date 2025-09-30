Αλλάζει η νομοθεσία σε σχέση με τα τατουάζ και τα piercing. Η δημοσιογράφος του ΣΙΓΜΑ, Ειρήνη Αρτάκα, βρέθηκε σε στούντιο τατουάζ. Όπως εξήγησε, γίνονται αλλαγές στη νομοθεσία έτσι ώστε να εφαρμόζεται πιο σωστά.

Συγκεκριμένα, τα στούντιο θα πρέπει να μοιάζουν με ιατρικά εργαστήρια. Θα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν εξοπλισμό αποστείρωσης, να μην λειτουργούν σε οικίες και οι επαγγελματίες να έχουν δίπλωμα, καθώς και να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για ηπατίτιδα, σύφιλη και AIDS.

Στο ΣΙΓΜΑ μίλησε ο επαγγελματίας δερματοστιξίας Χρήστος Ζαχαρόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η αλλαγή ήταν λογικό να συμβεί μετά από τόσα χρόνια. «Έπρεπε να είχε γίνει για να προστατευτούν και οι επαγγελματίες tattoo artists», δήλωσε.

Συμπλήρωσε ότι συμφωνεί με την απόφαση, αν και «είναι λίγο πολύπλοκο γιατί ο νόμος είναι αρκετά μεγάλος».

Παράλληλα, τόνισε ότι στην Κύπρο υπάρχουν πολλές και καλές επιλογές για όποιον θέλει να κάνει τατουάζ. «Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Κάνουν τατουάζ παντού – σε σπίτια, σε υπόγεια. Μπορεί να πάθεις κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να εφαρμοστεί πλήρως η νομοθεσία, καθώς «υπάρχουν κάποια παραθυράκια που είναι λίγο περίεργα».

Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι μίλησε και η Ανώτερη Λειτουργός του Υπουργείου Υγείας, Καρολίνα Στυλιανού, η οποία ανέφερε ότι στόχος του τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της νομοθεσίας. «Εντοπίσαμε τρόπους που θα βελτιώσουν την παροχή της υπηρεσίας», υπογράμμισε.

Επισήμανε ότι υπάρχει αυξητική τάση στη χρήση τατουάζ, ενώ οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν την εναρμόνιση με άλλες νομοθεσίες της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη χρήση των χημικών ουσιών που περιέχονται στα μελάνια.

Τέλος, ανέφερε ότι οι επιθεωρητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση σοβαρής υγειονομικής παραβίασης. «Σκοπός είναι η παροχή αυτής της υπηρεσίας να μην φέρνει σε κίνδυνο τον λήπτη», κατέληξε.