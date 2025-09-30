Διάταγμα 8ημερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον της 26χρονης ύποπτης για φόνο εκ προμελέτης του 31χρονου Gerome Zarate De Castro, από τις Φιλιππίνες, που εντοπίστηκε τραυματισμένος, γύρω στη 1πμ της περασμένης Κυριακής, έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε στη Λεμεσό.

Η Αστυνομία, που αρχικά διερευνούσε ατύχημα, μετά τη πτώση του 31χρονου απο το μπαλκόνι της πολυκατοικίας, οδηγήθηκε στη σύλληψη της ύποπτης στη βάση των ευρημάτων των ιατροδικαστών, Αγγελικής Παπέττα και Ορθόδοξου Ορθοδόξου, κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν πως ο θάνατος του 31χρονου προήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας, από ρήξη σπλήνας, ενώ αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις.

Στη σορό εντοπίστηκαν διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα και «η απουσία ευρημάτων που να δικαιολογούν την πρόκληση των τραυμάτων συνεπεία πτώσης, εγείρουν εύλογα την υποψία πρόκλησης τους από μηχανισμό που προϋποθέτει διεισδυτικού τύπου τραυματισμό, π.χ. από αντικείμενο στην περιοχή της αναφερόμενης πτώσης ή/και από αιχμηρό αντικείμενο πριν από τη πτώση».

Η ύποπτη φέρεται να αρνείται εμπλοκή στην υποθεση και να επιμένει στην αρχική της θέσης ότι, μετά από καυγά, ο 31χρονος επιχείρησε να εισέλθει στο διαμέρισμα μέσω του μπαλκονιού, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των αστυνομικών ανακριτών για κράτηση της ύποπτης για περίοδο οκτώ ημερών.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ