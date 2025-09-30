Νέα οπλικά συστήματα θα παρουσιαστούν κατά την αυριανή παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.

Το προηγούμενο διάστημα η Κυπριακή Δημοκρατία ανανέωσε το στρατιωτικό οπλοστάσιό της και ορισμένα από τα συστήματα αυτά θα κάνουν την εμφάνισση στους δρόμους της Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, στον ουρανό της πρωτεύουσας θα πετάξουν τα ελικόπτερα H145M, τα οποία παρέλαβε πρόσφατα η Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιπλέον, αναμένεται να παρουσιαστούν και τα οχήματα Sherpa τύπου station wagon, εξοπλισμένα με εκτοξευτές πυραύλων Akeron.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, δεν αναμένεται να παρουσιαστεί το αντιαεροπορικό σύστημα Barak MX λόγω του όγκου του. Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία το προμηθεύτηκε από το Ισραήλ.

