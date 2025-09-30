Αποκαταστάθηκε η βλάβη που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο, στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη και τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Χάρη Κασιουλή.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως μετά την ενημέρωση που έτυχε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρατηρηθεί στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου έχει πλέον αποκατασταθεί. Πλέον έχουν εφαρμοστεί πιο ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας του φράγματος, ούτως ώστε παρόμοια προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν να μπορούν πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίζονται, είπε. Το φράγμα είναι πλέον έτοιμο να δεχτεί τις πρώτες ποσότητες νερού από την προσεχή χειμερινή περίοδο, συμπλήρωσε.

Το νερό από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης της δυτικής χαμηλής περιοχής της Πάφου και ειδικότερα των κοινοτήτων Χλώρακας, Κισσόνεργας και Πέγειας, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου.

Πρόσθεσε πως στο συγκεκριμένο φράγμα αποθηκευόταν επίσης ποσότητες νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία της βιολογικής μονάδας του αποχετευτικού Πάφου. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως η χωρητικότητα στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου είναι 1,4 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην Πόλη Χρυσοχούς, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως το θέμα τέθηκε στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς, όπως είπε, πρέπει να βρεθούν μόνιμες λύσεις όσον αφορά την υδατοπρομήθεια του διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχούς. Σήμερα, όπως εξήγησε, όλες οι κοινότητες και τα διαμερίσματα του Δ. Πόλης Χρυσοχούς υδρεύονται αποκλειστικά και μόνο από γεωτρήσεις.

«Η θέση που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να εξευρεθεί πιο μόνιμη λύση, είτε με δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς, είτε ακόμη και με την λειτουργία διυλιστηρίου στο φράγμα της Ευρέτου» ανέφερε.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Επαρχιακός Μηχανικός του ΤΑΥ Πάφου, Χάρης Κασιουλής, αναφέρθηκε στην αποκατάσταση της βλάβης του φράγματος του Μαυροκόλυμπου, προσθέτοντας πως μπορεί πλέον να αποθηκεύσει νερό.

Σύμφωνα με τον κ. Κασιουλή, η βλάβη στο φράγμα είχε σημειωθεί στις 19 Ιανουαρίου 2025 και οφειλόταν σε βλάβη του αγωγού εξαερισμού του συστήματος εκκένωσης του φράγματος. Στον βασικό προγραμματισμό του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολύ δύσκολες συνθήκες της ανομβρίας και της διαχείρισης του νερού, τέθηκε σαν πρώτιστος στόχος η αποκατάσταση του φράγματος του Μαυροκόλυμπου πριν από την έναρξη της επικείμενης χειμερινής περιόδου, συνέχισε.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, οι εργασίες προχώρησαν και εκτελέστηκαν στο πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου και «από τις 15 Σεπτεμβρίου του φράγμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε λειτουργία και έχει συνδεθεί με το αρδευτικό δίκτυο του κυβερνητικού υδατικού έργου Πάφου. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι οι βροχές».

Επειδή είναι διασυνδεδεμένος με το αρδευτικό δίκτυο της Πάφου, ο Μαυροκόλυμπος έχει την ιδιαιτερότητα να μπορεί να αποθηκεύει ποσότητες νερού και από τον Ασπρόκρεμμο, αλλά και από το σύστημα επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού το οποίο διοχετεύεται στο αρδευτικό δίκτυο, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ