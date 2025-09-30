Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μεταβαίνει την Τρίτη στη Σαουδική Αραβία, όπου θα συμμετάσχει στο Συνέδριο «Munich Leaders Meeting», το οποίο συνδιοργανώνεται με το Συνέδριο Ασφαλείας του Μονάχου (Munich Security Conference) από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, στην Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας.

Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέρει ότι η συμμετοχή του κ. Κόμπου στο Συνέδριο πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Πρίγκηπα Faisal bin Farhan Al-Saud, Υπουργού Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, υπό το βάρος των αυξανόμενων κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, καθώς και της κλιμάκωσης των εντάσεων, οι οποίες υπονομεύουν τη σταθερότητα και απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αναφέρεται.

Προστίθεται πως στο πλαίσιο των εργασιών, οι σύνεδροι αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις επί των σημαντικότερων ζητημάτων και απειλών για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Ειδική έμφαση θα δοθεί επίσης στην ανάδειξη προοπτικών κοινής συνεργασίας σε καίριους τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια και η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο κ. Κόμπος θα έχει επαφές με ομολόγους του, καθώς και με άλλους αξιωματούχους, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ