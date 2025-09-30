Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου κλήθηκε το τελευταίο 24ωρο να ανταποκριθεί σε συνολικά 25 περιστατικά, εκ των οποίων 13 αφορούσαν πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, γύρω στις 22:05 το βράδυ της Κυριακής, οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με ένα όχημα σε πυρκαγιά μοτοσικλέτας μικρού κυβισμού, αγνώστων στοιχείων, η οποία βρισκόταν εντός του ποταμού στην κοινότητα Περιστερώνας. Το δίκυκλο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η φωτιά είχε κατασβεστεί πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής από μέλη της Αστυνομίας. Σήμερα αναμένεται η διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Τέλος, στις 03:47 τα ξημερώματα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεμεσού επενέβη με δύο οχήματα για πυρκαγιά σε διπλοκάμπινο όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στο πεζοδρόμιο, μπροστά από οικία στην περιοχή Αγίας Φύλας. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και στο πίσω μέρος δεύτερου αυτοκινήτου, που ήταν σταθμευμένο μπροστά από το εμπλεκόμενο όχημα. Για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν αυλοί τυλιχτήρα.

