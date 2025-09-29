Την τέταρτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 και μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχέδιο χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο του μνημονίου συναντίληψης για ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), ή μισθωτές τουρκοκυπριακής (τ/κ) ιδιοκτησίας (με ενυπόγραφη συγκατάθεση του Κηδεμόνα Τ/Κ περιουσιών-Έπαρχος Λευκωσίας), που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Οι κυριότεροι στόχοι του σχεδίου είναι η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας, και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Το ύψος της κάθε χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας τα ποσό των €80.000 ανά έργο.

Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις προκειμένου να δύναται να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου Χορηγιών. Ο Οδηγός και τα συνοδευόμενα Παραρτήματά του βρίσκονται αναρτημένα στον σύνδεσμο www.moi.gov.cy/sxedialefkosia.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τους λειτουργούς του ΤΠΟ Μαρία Ξενοφώντος, στο 22409505 και [email protected], Κατερίνα Γαλακτίου στο 22409562 και [email protected].



Πηγή: ΚΥΠΕ