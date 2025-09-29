Την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση έναρξης της Εκστρατείας Ενημέρωσης και Οικονομικής Ενίσχυσης “Μαζί στη Ζωή” του ΠΑΣΥΚΑΦ, από την Πρόεδρο του Συνδέσμου, Άννα Αχιλλεούδη, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διοίκηση και στελέχη του ΠΑΣΥΚΑΦ, στο πλαίσιο του Παιδικού Πανηγυριού στο Πάρκο Ακρόπολης.

Σε δελτίο Τύπου του Συνδέσμου αναφέρεται ότι το σύνθημα της φετινής εκστρατείας είναι «Σημαίνει πολλά» και έχει στόχο τη συλλογή 550.000 ευρώ, ποσό απαραίτητο για τη συνέχιση, αναβάθμιση και εξέλιξη των Υπηρεσιών και Προγραμμάτων του Συνδέσμου. Το ποσό αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο καθένας μας εισφέρει μόλις 2 ευρώ, αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Προστίθεται ότι ο έρανος θα διεξάγεται για όλο τον μήνα Οκτώβριο και πως εισφορές μπορούν να γίνονται στα γραφεία του Συνδέσμου, μέσω SMS στο 7060 με κωδικό PASYKAF 5, 3 ή 1, καθώς και ηλεκτρονικά στο www.pasykaf.org. Επιπλέον, από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και οδικός έρανος.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει περαιτέρω ότι την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι, βουλευτές, πρόεδροι κομμάτων, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, συνεργάτες και υποστηρικτές του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ. Ο Σύνδεσμος εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους για τη στήριξή τους.



Πηγή: ΚΥΠΕ