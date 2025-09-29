Στις Τομές στα Γεγονότα βρέθηκε ο εκπρόσωπος του τμήματος τελωνείου Γιώργος Κωνσταντίνου. Μίλησε για τις κατασχέσεις ναρκωτικών το 2025, οι οποίες αποτελούν ρεκόρ.

Για την κατάσχεση 102 κιλών ναρκωτικών είπε ότι «Ήταν όντως μια μεγάλη αυτή που έχει εντοπιστεί την περασμένη εβδομάδα. Δεν ήταν η μεγαλύτερη ποσότητα που είχαμε βρει ποτέ. Η μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι θυμάμαι ήταν κοκαΐνη αρκετές εκατοντάδες κιλά οι οποίες δεν προορίζονταν όμως για την αγορά της Κύπρου».

Συνέχισε λέγοντας ότι «Η Κύπρος παραδοσιακά αποτελεί, λόγω και της θέσης της γεωγραφικής, διαμετακομιστικό σταθμό εμπορίου. Από ό,τι φαίνεται μπορεί να είμαστε και διαμετακομιστικό σταθμός του λαθρεμπορίου και των ναρκωτικών».

Επισήμανε σύμφωνα με στοιχεία και πίνακες ότι « Οι ποσότητες που έχουν εντοπιστεί, περίπου 97 κιλά και 300 γραμμάρια κάναβης και 5,3 κιλά κοκαίνης, αντιστοιχούν λίγο πολύ και στα στατιστικά των κατασχέσεων μας που έχουμε μέχρι στιγμής για το 2025, όπου έχουμε κατάσχει ως Τμήμα Τελωνίων. 373 κιλά περίπου κάναβης και 14 κιλά μαζί με την ποσότητα την προχτεσινή…Η κάνναβη αποτελεί το 96% των κατασχέσεων».

Τόνισε ότι «Παραδοσιακά η Κύπρος φαίνεται να προτιμά την κατανάλωση κάνναβης και μας ανησυχούν τα αυξανόμενα ποσά που κατάσχουμε σε κοκαΐνη».

Αναφορικά με τους τρόπους εισόδου ναρκωτικών, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «Είναι είτε από επιβάτες που έρχονται και κρύβουν τα ναρκωτικά στις αποσκευές τους, όπως ήταν και η προηγούμενη υπόθεση της κοκαΐνης που είχαμε εντοπίσει σε βαλίτσα επιβάτιδος. Ο δεύτερος τρόπος είναι με το ταχυδρομείο, σε ταχυδρομικά πακέτα είτε με πακέτα Κούριερ που έρχονται σε αεροπορικό φορτίο. Και ο τελευταίος τρόπος, ο οποίος είναι και ο πιο επικίνδυνος θεωρούμε, είναι αυτός που έχουμε εντοπίσει προχτές σε εμπορευματοκιβώτια. Είναι ο πιο επικίνδυνος γιατί οι ποσότητες αντιλαμβάνεστε που μπορεί να είναι τεράστιες».

Καταλήγοντας ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «Η πρόληψη ξεκινάει και από το σπίτι. Ο καθενάς πρέπει στο σπίτι του να δει τι συμβαίνει με τα παιδιά του, με τα αδέρφια του. Θα πρέπει να κρούσει ένα καμπανάκι, ειδικά στην παιδεία και ουσιαστικά σε όλους τους αρμόδιους, έτσι ώστε τα παιδιά να καταλάβουν τους κινδύνους που ενέχει αυτή η ενασχόληση με τα ναρκωτικά και η κατανάλωση των ναρκωτικών, που καταστρέφει τις ζωές τους κυριολεκτικά».

Δείτε το βίντεο με τις αναλυτικές κάρτες από το Τμήμα Τελωνείων: