Για «παράτυπη» χρήση της επωνυμίας «American Academy Limassol» από ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης στη Λεμεσό κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα συγκεκριμένα σχολεία είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων με την επωνυμία «American Private School (Limassol)», και όχι με την εμπορική ονομασία που χρησιμοποιούν δημοσίως.

Το ΥΠΑΝ χαρακτηρίζει τη χρήση της διαφορετικής επωνυμίας ως «παράτυπη» και αναφέρει πως επιφυλάσσεται για τη λήψη περαιτέρω ενεργειών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.



Πηγή: ΚΥΠΕ