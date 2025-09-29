Η οργάνωση για την εγκεφαλική παράλυση και άλλες αναπηρίες «Αγκαλιά Ελπίδας» εκφράζει έντονη ανησυχία και σοβαρές ενστάσεις για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2025».

Σε ανακοίνωση σημειώνει ότι το νομοσχέδιο αντί να ενδυναμώνει τα άτομα με αναπηρίες, "εισάγει σοβαρούς περιορισμούς και παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει μέσω της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD)".

Η οργάνωση αναφέρει πως ζητά ριζική τροποποίηση των άρθρων που παραβιάζουν τα Άρθρα 5, 12, 19 και 28 CRPD, ρητή πρόνοια για πραγματική ανεξάρτητη διαβίωση με δικαίωμα επιλογής προσωπικού βοηθού και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ίδιο το άτομο, διατήρηση και ενίσχυση όλων των υφιστάμενων επιδομάτων για υφιστάμενους λήπτες και για μελλοντικούς δικαιούχους των επιδομάτων αυτών, και θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου ποιότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Ζητά επίσης δημιουργία ομάδας εργασίας με όλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, και συνεργασία με την αρμόδια αρχή για σύνταξη μιας νομοθεσίας που πραγματικά να σέβεται την ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρίες.

Επίσης καλεί την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), ως μέρος της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, να διαφυλάξει, ως οφείλει, τα δικαιώματα των αναπήρων όπως αυτά προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, και τα οποία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται σε διαπραγμάτευση ένεκα οικονομικών ή άλλων κριτηρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ