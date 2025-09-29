Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναφωτίας, Σταύρο Καραγιώργη είχε τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, ο οποίος παρουσίασε λεπτομερώς τη στρατηγική σημασία των έργων στις Λίμνες, όπου βρίσκονται υπό κατασκευή το Κέντρο Φιλοξενίας για αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και το Προαναχωρησιακό Κέντρο (τύπου ΧΩΚΑΜ/κρατητήρια) για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναφωτίας, Παναγιώτης Πέτρου, καθώς και ο διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού δρ Λάμπρος Καούλλας.

Σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου, σημειώνεται ότι ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης πως αυτά τα έργα θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει με συνέπεια το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αλλά και η Kυβέρνηση συνολικά, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη δυνατότητα αύξησης του αριθμό των προσώπων που θα αναχωρούν από τη Δημοκρατία, μετά την έναρξη της λειτουργίας του Προαναχωρησιακού Κέντρου, εντός του 2026.

Εξήγησε, επίσης, ότι με τη λειτουργία των νέων Κέντρων στην περιοχή των Λιμνών η αστυνόμευση θα ενισχυθεί σημαντικά, αυξάνοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων, ενώ εξετάζεται η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της περιοχής (δρόμοι, πεζόδρομοι, οδικός φωτισμός, κ.τ.λ.).

Ο Υφυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Υφυπουργείου για στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, εξασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη των έργων και την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας και του Προαναχωρησιακού Κέντρου, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των κατοίκων της περιοχής, αναφέρεται.

Όπως σημειώνεται, η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια του κύκλου επαφών του Υφυπουργού με τους Προέδρους όλων των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με την περιοχή «Λίμνες», στη Μενόγεια, όπου βρίσκονται υπό κατασκευή το Κέντρο Φιλοξενίας για αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και το Προαναχωρησιακό Κέντρο (τύπου ΧΩΚΑΜ/κρατητήρια) για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υφυπουργός είχε συναντηθεί σε αυτό το πλαίσιο στις 21 Μαρτίου 2025 με τον Πρόεδρο του Συμπλέγματος Νοτίως Σταυροβουνίου και Κοινοτάρχη Μενόγειας, στις 9 Απριλίου 2025 με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοφίνου, στις 27 Μαΐου 2025 με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού, στις 16 Ιουλίου 2025 με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλεθρικού, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού και στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιβισιλίου.

Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ακολουθήσουν συναντήσεις του Υφυπουργού με τις υπόλοιπες Κοινότητες του Συμπλέγματος, ενώ με την ολοκλήρωση του κύκλου επαφών το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας προτίθεται να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις Κοινότητες του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Νοτίως Σταυροβουνίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στόχος αυτών των συναντήσεων είναι "να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με τις τοπικές κοινότητες, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για τη σημασία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή των «Λιμνών». Παράλληλα, οι κοινότητες έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη διαχείριση ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση των έργων".



Πηγή: ΚΥΠΕ