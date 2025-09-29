Συνεισφορά €100.000 σε δύο οργανισμούς για στήριξη των δράσεών τους στις προσπάθειες ανάκαμψης της τοπικής κοινωνίας και του οικοσυστήματος, μέσω του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), ανακοίνωσε η ExxonMobil Κύπρου.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρει συγκεκριμένα πως από το συνολικό ποσό, €50.000 δόθηκαν στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη αναγκών σε αγαθά πρώτης ανάγκης καθώς και για να ενισχυθούν οι υποδομές των τοπικών κοινοτήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Προσθέτει ότι οι υπόλοιπες €50.000 προσφέρθηκαν στον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), για τη χρηματοδότηση έργου σε συνεργασία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, που επικεντρώνεται στην αποκατάσταση ή/και ανακατασκευή ξηρολιθικών δόμων και τη φύτευση γηγενών φυτών και θάμνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ