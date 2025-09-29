Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί το διεθνές συνέδριο «The International Order in Question», το οποίο συγκεντρώνει κορυφαίους ακαδημαϊκούς, πολιτικούς αναλυτές και διπλωμάτες για να συζητήσουν τις ανακατατάξεις στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό. Το πρόγραμμα του συνεδρίου, που φιλοξενείται από πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς οργανισμούς, εστιάζει σε καίριες θεματικές όπως η κρίση στη διεθνή τάξη, οι συγκρούσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και οι προοπτικές του πολυπολικού κόσμου.

Οι συζητήσεις αναμένεται να καλύψουν το πώς η σταθερότητα στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο επηρεάζεται από τις μεγάλες δυνάμεις, τις περιφερειακές συγκρούσεις αλλά και τα ζητήματα ενέργειας και ασφάλειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνεδρίες που αφορούν τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας, την παρουσία του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα και των σχέσεων Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί, μεταξύ αυτών καθηγητές διεθνών σχέσεων, πρώην διπλωμάτες και στελέχη διεθνών οργανισμών, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να αναλύσουν εάν το υπάρχον διεθνές σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ή αν οδηγούμαστε σε μια νέα μορφή παγκόσμιας τάξης.

Η διοργάνωση έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια πολιτική και ασφάλεια, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα αποτελούν πλέον θερμά πεδία γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Οι εργασίες του συνεδρίου αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να διαμορφώσουν νέα ερωτήματα αλλά και να δώσουν κατευθύνσεις για τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις στη μετάβαση προς μια αβέβαιη διεθνή τάξη.