Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκε σήμερα άνδρας ηλικίας 57 ετών σε σχέση με την υπόθεση μεταφοράς μαχαιριού σε αστυνομικά κρατητήρια στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου Ανδρέα Κωνσταντίνου, "καταχωρήθηκε υπόθεση εναντίον του 57χρονου. Η υπόθεση ορίστηκε για εκδίκαση στις 9 Οκτωβρίου".

Το Δικαστήριο διέταξε όπως ο 57χρονος παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος συνελήφθη χθες "μετά τον εντοπισμό μαχαιριού, εντός τσάντας με είδη ένδυσης, που μετέφερε σε κρατούμενο σε αστυνομικά κρατητήρια".

Σύμφωνα με την Αστυνομία, "γύρω στις 9.50 χθες το πρωί, ο 57χρονος επισκέφθηκε αστυνομικά κρατητήρια στην επαρχία Αμμοχώστου, με σκοπό να παραδώσει τσάντα με είδη ένδυσης σε κρατούμενο. Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας, εντοπίστηκε εντός της τσάντας ένα μαχαίρι, με σταθερή λεπίδα μήκους 8,5 εκατοστών".

Ο 57χρονος, αναφέρει, "συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων".

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ