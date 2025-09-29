Με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, γυναίκες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανήκουν στις κλάσεις 2017 έως και 2025 –δηλαδή όσες έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1999 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2007– καλούνται να παρουσιαστούν για εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά.

Η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2025, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού (ΚΕΝ).

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025. Η δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί μαζί με αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (και από τις δύο όψεις) στο email: [email protected]. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί και στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.

Σε όσες γυναίκες υποβάλουν δήλωση θα αποσταλεί στο προσωπικό τους email το Σημείωμα Πρόσκλησης για την εθελοντική κατάταξη, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν την ημέρα παρουσίασής τους στο ΚΕΝ Λεμεσού, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το δελτίο ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.



