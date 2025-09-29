Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» μίλησε ο πρώην διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Μάρκος Τράγκολας, σχολιάζοντας την κυβερνητική απόφαση για μεταφορά των δασοπυροσβεστών στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναδεικνύοντας τις αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης πυρκαγιών.

«Η απόφαση της κυβέρνησης λήφθηκε καθότι υπάρχει όντως κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων σε σχέση με την αντιμετώπιση ιδιαίτερα των πυρκαγιών αλλά και των λοιπών καταστροφών», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως «συμφωνώ απόλυτα με το Τμήμα Δασών, το οποίο έχει ένα σύστημα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών με αρκετή επιτυχία. Αν προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όλες τις υπηρεσίες, κινδυνεύουμε να αφήσουμε κενά που μπορεί να αποβούν καταστροφικά για τον τόπο».

Απαντώντας στις επικρίσεις για «ασυνεννοησία» το περασμένο καλοκαίρι, τόνισε ότι «το θέμα της ανικανότητας δεν είναι απόλυτα αληθές. Οι καιρικές συνθήκες καθόριζαν την πορεία της πυρκαγιάς. Εκεί που αποτυγχάνουμε διαχρονικά είναι στην πρόληψη. Καμία χώρα δεν διαθέτει τέλειο σύστημα, ούτε καν η Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης, η περσινή αντιπυρική περίοδος ήταν η χειρότερη των τελευταίων 20 χρόνων για ολόκληρη τη Μεσόγειο, περιλαμβανομένης και της Κύπρου».

«Το 2000 αντιμετωπίσαμε πυρκαγιά 52 τετραγωνικών χιλιομέτρων, από την Τόχνη μέχρι τη Βαβατσινιά. Από τότε οι πυρκαγιές άρχισαν να δείχνουν τα δόντια τους. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει, είναι αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή ή, όπως την αποκαλούν κάποιοι, κλιματική κρίση», τόνισε.

Ο πρώην διευθυντής κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για δημιουργία ενός Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, αποκλειστικά για τη διαχείριση καταστροφών. «Αυτό θα σχεδιάζει, θα ελέγχει, θα κινητοποιεί και θα συντονίζει. Και το Τμήμα Δασών πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δασικές και αγροτικές πυρκαγιές. Η Πυροσβεστική να επικεντρωθεί στον πολλαπλό της ρόλο, για καταστροφές κάθε μορφής και για τη διάσωση οικισμών», εξήγησε.

Σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης, επεσήμανε ότι «οι πυρκαγιές θα σβήνονται από το προσωπικό στο έδαφος. Χρειάζονται στρατηγικά σημεία, ώστε η ανταπόκριση να μην ξεπερνά τα 8-10 λεπτά. Όμως η Πυροσβεστική δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για να καλύψει ολόκληρη την ύπαιθρο. Η πρόληψη είναι συλλογική ευθύνη: από την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες μέχρι τις κοινότητες και τους πολίτες».

Τόνισε ακόμη ότι σήμερα «το 70% των πόρων δίνεται στην καταστολή και μόλις το 30% στην πρόληψη. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί, όπως γίνεται πλέον σε πολλές χώρες».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι χρειάζεται εθνικός συντονιστής με επιχειρησιακή εμπειρία, καθώς και ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων. «Αν τελικά οι αρμοδιότητες παραμείνουν ως έχουν – το Τμήμα Δασών στα δάση και η Πυροσβεστική στην ύπαιθρο – τότε δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθούν οι δασοπυροσβέστες στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το σημαντικό είναι να μπούμε από την αρχή στις σωστές βάσεις».